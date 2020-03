Di Marzio: “I consiglieri hanno chiesto alla Lega di giocare tutte le gare a porte aperte”

Intervenuto a Sky Calcio Show per parlare delle polemiche in Serie A scaturite dalla decisione della Lega di rinviare 5 partite, tra cui Juventus-Inter, Gianluca Di Marzio ha riportato alcune indiscrezioni sulle richieste dei consiglieri intervenuti nella giornata di oggi:

“I consiglieri che sono intervenuti oggi hanno espresso alla Lega la volontà di giocare a porte aperte sia le partite rinviate questo weekend che le partite della settimana prossima, sia recuperare il prima possibile tutte le altre. Si vuole giocare a porte aperte per salvaguardare il patrimonio calcistico e dei tifosi. Non so come andrà il Consiglio di mercoledì a Roma, ma la volontà è questa“.

(Fonte: Sky Sport)