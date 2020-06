Inter pronta al tour de force. Conte abituato, il ciclo terribile può esaltare i nerazzurri

L’Inter si prepara a tornare in campo e dovrà farlo ogni tre giorni. Per questo Conte ha fatto lavorare tanto la squadra, vuole che tutti siano pronti per il tour de force che aspetta i nerazzurri: “Sette partite in casa e sei in trasferta (dove ha fatto più punti di tutti: 29), in campo ogni tre-quattro giorni come tutti. Ma per i nerazzurri non sarà una prima volta: certo, ora gli impegni ravvicinati dureranno almeno un mese e mezzo, ma nel corso della stagione Conte ha già dovuto affrontare diversi cicli terribili. E tra vittorie di prestigio e passi falsi che hanno comunque pesato, il bilancio è sempre stato positivo”, si legge su Gazzetta.it.