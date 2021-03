Acquafresca: “Se Conte ti chiede una cosa stai zitto e lo fai. Ti spreme come un limone”

L'ex calciatore ha detto la sua sull'Inter e sul lavoro svolto dall'allenatore che lui ha avuto all'Atalanta

Eva A. Provenzano

Dopo la vittoria sull'Atalanta, Robert Acquafresca, in collegamento con Skysport, ha detto la sua sulla vittoria dei nerazzurri. Ed ha sottolineato: «Vedere il lavoro di Lautaro Martinez nel secondo tempo, quando ripiegava da esterno e poi recuperava, è la foto della partita di ieri dell'Inter. Ma soprattutto fotografa il lavoro fatto da Conte. Lui decide di far giocare male l'avversario e la legge benissimo. Poi magari decide di cambiare perché gli avversari sono in palla, si mette dietro, aspetta e riparte. Penso che sia un'Inter completa, la più completa del campionato».

Sto zitto e lo facci. Perché io il mister l'ho avuto all'Atalanta e lo conosco. So quanto riesce ad entrare nella testa dei calciatori. Penso che la forza di un allenatore, come ad esempio Mourinho, è un giocatore che dice di lui 'quando vado in campo sono pronto ad uccidere', sportivamente parlando. E il giocatore si sacrifica. Se il mister ti chiede quello sa che serve quello. Conte riesce a spremerti come un limone e a tirare fuori il meglio di te.

-La prima regola per vincere è non subire: l'Inter dimostra questo...

Chiaro, se poi hai Lautaro, Lukaku, Sanchez e Barella là davanti, hai ritrovato Eriksen che all'inizio era fuori dai meccanismi della squadra, con questi giocatori che si mettono a disposizione, la squadra è forte. Anche se Vidal non è quello che ci aspettavamo i suoi compagni in qualche modo riescono a compensare. Penso che Eriksen sia un giocatore pulito, trova il lancio perfetto, dava il tempo alla squadra di accorciare in avanti. La forza dell'Inter è quella di poter cambiare l'atteggiamento durante la partita. Mi viene un po' in mente l'atteggiamento della Juventus quando la definivamo provinciale, saper vincere senza necessariamente essere belli. Quello che ti fa vincere è quello, anche quando non si fa un gioco bellissimo. Portare a casa il risultato è quello che conta.

(Fonte: SS24)