TS – Scontro Conte-Agnelli, tocca a Giudice Sportivo e Procura. Rischiano anche…

Il quotidiano analizza le due versioni dopo lo scontro verbale al termine di

Il quotidiano confronta le due versioni, quella interista e quella juventina. Per i nerazzurri, tutto è iniziato nel primo tempo con il presunto rigore su Lautaro Martinez e le urla di Agnelli a Conte: "Pagliaccio, cogl...e, pensa ad allenare". Parole smentite dal fronte bianconero. Poi ci sono le parole di Bonucci, con il famigerato "Devi rispettare l'arbitro" che per Tuttosport sarebbe "Devi farti rispettare Chicco" rivolto a Bernardeschi .

Si prosegue con il dito medio di Conte ad Agnelli , accompagnato da un insulto ("S..a"). Negli spogliatoi il parapiglia: "Sempre secondo la ricostruzione interista, il team manager Gabriele Oriali si sarebbe rivolto a Fabio Paratici dicendo: «Non permettetevi di parlare con i nostri in questo modo» (chissà se proprio con queste formali parole). Ottenendo come minacciosa risposta: «Ti conviene stare lontano altrimenti questa volta ti picchio. Parli ancora dopo che hai già preso 20 giornate di squalifica?»".

Al fischio finale il diverbio continua: "Agnelli, scendendo le scale della tribuna, urla qualcosa, chiaramente stizzito, e viene poi interpretato come «Stai zitto c......e» e «il dito mettilo nel...». Conte gli risponde: «Dimmelo in faccia, dimmelo in faccia». Altro parapiglia segue nell’androne che già nell’intervallo aveva ospitato il primo round della rissa verbale, e - secondo la ricostruzione juventina - Conte avrebbe continuato a insultare i bianconeri". Ora tocca a Giudice Sportivo e Procura federale, con possibili sanzioni in arrivo.