Dalla Palma (CdS): “Conte non ha più alibi per lo scudetto: l’Inter non ha badato a spese. Eriksen vale…”

Terminata la sessione invernale di mercato, torna il campionato che ripropone la corsa a tre per lo scudetto con la Lazio terza incomoda tra Juventus e Inter. Alberto Dalla Palma, giornalista del Corriere dello Sport, analizza i movimenti dei nerazzurri di Antonio Conte con l’arrivo di Moses, Young e soprattutto Christian Eriksen.

“L’Inter, invece, non ha badato a spese: il club e, soprattutto, Conte hanno intuito gli imbarazzi della Juve nell’impatto con Sarri e si sono scatenati andando a prendere tre giocatori in Premier. Uno, Eriksen, pagato una ventina di milioni grazie alla scadenza del precedente contratto con il Tottenham, ma che ne vale almeno cento, quindi in grado di spostare gli equilibri della corsa scudetto. Moses e Young, invece, rappresentano alternative (o addirittura certezze) di un livello tale che il tecnico pugliese non potrà più avere alibi nei post partita più incandescenti: si era lamentato spesso, come solo lui sa fare e come solo a lui è permesso, di una rosa corta che con investimenti importanti adesso è diventata lunga e competitiva per campionato, Europa League e Coppa Italia“.