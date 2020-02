Verso Udinese-Inter: Conte sceglie Esposito per le prove generali verso il derby. Eriksen…

Tocca a Sebastiano Esposito. Il 17enne attaccante dell’Inter è pronto alla prima da titolare in trasferta e prenderà lui il posto dello squalificato Lautaro Martinez. Come riferisce il Corriere dello Sport, è il baby-goleador interista la mossa anti-Udinese di Antonio Conte.

Solo panchina per Sanchez, che torna nello stadio in cui ha fatto scintille. Per Esposito si tratta di una chance importante: in palio c’è la conferma nel derby contro il Milan di domenica prossima. Il classe 2002 farà coppia con Lautaro in avanti.

Davanti a Padelli spazio a Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre a centrocampo saranno addirittura tre le novità: partono dal 1′ Young, Moses ed Eriksen, che completerà il terzetto di centrocampo con Barella e Vecino. Recuperato Brozovic, che parte dalla panchina.