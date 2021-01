EDICOLA TS – Zero rinforzi, incertezza societaria: fra Conte e Inter è alta tensione

“Fra Conte e Inter è alta tensione”. Recita così il titolo del box dedicato da Tuttosport all’Inter sulla prima pagina di martedì 12 gennaio 2021. “Futuro in bilico: zero rinforzi, incertezza societaria. Crescono i mal di pancia, divorzio a fine stagione?”. La copertina è per la Juventus: “Scamacca o Milik: raggiunta un’intesa di massima con il Sassuolo per il giovane attaccante. Ma i bianconeri prima di formalizzare l’affare vogliono capire se ci siano ancora margini per il polacco”.