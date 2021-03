Gds – Inter, Appiano si ripopola: buone notizie per Conte. Vecino torna in gruppo

Antonio Conte può tirare un sospiro di sollievo. Dalle nazionali arrivano solo buone notizie per il tecnico nerazzurro

Come riporta la Gazzetta dello Sport, nel frattempo, dopo l’allenamento in solitaria di ieri e la classica visita medica per l’idoneità sportiva, "oggi Vecino tornerà in gruppo e sarà convocato per la ripresa del campionato. Al momento restano ancora ai box sia De Vrij sia d’Ambrosio, ancora positivi al Covid-19, in attesa di ricevere il “via libera” dai tamponi ai quali quotidianamente si stanno sottoponendo: in caso di forfait dell’olandese, al Dall’Ara toccherebbe a Ranocchia".