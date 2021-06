Sky – Ancelotti-Real, Conte aspetterà l’occasione giusta. Difficile arrivi in estate

Il club madrileno ha annunciato il ritorno al passato e la scelta di Carletto. Si pensava potesse essere l'ex tecnico nerazzurro a prendere il posto di Zidane

Adesso è ufficiale, è Carlo Ancelotti l'allenatore che il Real Madrid ha scelto per il post Zidane. Un ritorno al passato e al tecnico che ha vinto la decima ChampionsLeague sulla panchina dei blancos. Non sarà quindi Conte, come si pensava, a sedere sulla panchina degli spagnoli.