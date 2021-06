Sky – Ancelotti-Real, contatti confermati. Nessun contatto con Conte

Anche in Italia vengono confermate le voci che parlano della trattativa di Perez per riportare in panchina l'attuale tecnico dell'Everton

Eva A. Provenzano

Lo scrivono in Spagna e lo confermano anche in Italia: Carlo Ancelotti tratta con il Real Madrid per il suo ritorno alla guida del club spagnolo. Al momento, stando a quanto riportato dal giornalista di Skysport, Fabrizio Romano, non c'è l'accordo totale e non c'è quindi la firma sul contratto anche perché l'allenatore ha ancora un contratto con l'Everton. Ma il club madrileno spinge per il ritorno dell'allenatore italiano sulla sua panchina.

Al momento - viene specificato inoltre - non ci sono stati contatti diretti con Antonio Conte che ha deciso di lasciare l'Inter dopo la vittoria dello scudetto.