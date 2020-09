Pochi minuti al calcio d’inizio di Benevento-Inter, recupero della prima giornata di campionato di Serie A. Ma al Vigorito, riporta Inter TV, è successo un fatto abbastanza inedito: Antonio Conte, riporta l’emittente, è sceso in campo durante il riscaldamento per monitorare il lavoro dei suoi giocatori. “Non è frequente vederlo in campo ad assistere all’allenamento prepartita”, spiega Inter TV.