Conte: “Barella? Grandi margini di miglioramento, deve migliorare come tutta la squadra”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, Antonio Conte si è soffermato sul rendimento di Nicolò Barella, certezza ormai dell’Inter e di tutto il calcio italiano: “Per quanto riguarda Barella anche lui, come tutta la squadra, può e deve migliorare: sa benissimo che ha dei margini di miglioramento, sa dove deve lavorare, sa dove può migliorare, e che lo può fare benissimo anche perché è molto giovane. Rimanendo umili, con i piedi per terra, e sapendo che il lavoro è l’unico modo per crescere, lui ha margini di miglioramento importanti“.