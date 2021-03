C. Zanetti: “Conte, scossa dopo il battibecco con la Juve: vuole dimostrare…”

Le dichiarazioni dell'ex centrocampista dell'Inter Cristiano Zanetti sulla squadra nerazzurra e sul tecnico Antonio Conte

L'ex calciatore dell'Inter, Cristiano Zanetti, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Cos'è cambiato nell'ultimo periodo? L'ex centrocampista è sicuro: "Dopo lo scontro verbale con la Juve, Conte lo vedo più sul pezzo anche nelle interviste. Gli è venuta più fame, l'aveva persa ad un certo punto. Quella partita gli ha dato come una scossa. È stata quella della svolta. Prima non aveva mai parlato di 13 o 14 finali, non aveva quell'agonismo di adesso.