Crosetti: “Conte, bel modo di motivare il gruppo. Se non segnano Lukaku e Lautaro…”

Nel suo editoriale per La Repubblica, Maurizio Crosetti ha analizzato il pareggio dell’Inter sul campo del Lecce:

“Forse il campionato più incerto degli ultimi anni è già meno incerto. Merito dell’Inter che non vince più: solo due volte nelle ultime 6, con due pareggi consecutivi. Una frase di Conte è una specie di sentenza, di un peso e sincerità sorprendenti: «A velocità di crociera non abbiamo qualità e capacità di andare in porta». Stupisce che un allenatore “mistico” e carismatico dica, di fatto, che i suoi giocatori non sono poi così bravi se non corrono. Dunque l’Inter è più velocità che qualità? Bizzarro modo di motivare il gruppo. Qui c’è ovviamente la solita tattica pressoria di Conte sui dirigenti, mancano dieci giorni alla fine del mercato, nessuno meglio dell’ex cittì sa mettere le mani avanti. Forse teme che l’Inter diventi non proprio un commensale da 10 euro ma insomma, è una storia vecchia, a volte funziona, altre no. Vero è che l’Inter a Lecce è stata morbida e opaca. Per la settima volta su 20 non hanno segnato né Lukaku né Lautaro, e l’Inter sono soprattutto loro. […] Alla fine, il calcio è molto più semplice di come ce lo raccontiamo: vince chi ha i giocatori migliori. E quelli della Juventus sono migliori di quelli dell’Inter, come qualità media e come numero. Il primo a saperlo è naturalmente Antonio Conte, anche se forse non è il caso di dirlo in conferenza stampa“.