Conte: “Tornerò ad allenare in Premier”. Biasin: “Francamente, in queste dichiarazioni…”

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato del suo desiderio di allenare in Inghilterra una volta finita la sua avventura in nerazzurro. “Ho un contratto per questa stagione e la prossima e abbiamo iniziato un progetto”, ha assicurato. E ha aggiunto: “Voglio restare molti anni all’Inter. In futuro tornerò sicuramente in Inghilterra, voglio avere un’altra esperienza in Inghilterra”. A queste parole si è riferito Biasin per spegnere sul nascere eventuali polemiche: “Francamente in certe dichiarazioni non ci vedo nulla di male. In fondo nel calcio conta solo il presente”.

