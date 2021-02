Truffa ai danni di Conte, la denuncia del fratello del tecnico: “Tanti clienti italiani”

Sequestrati al broker beni per 11 mln di euro: tra le persone truffate l'allenatore nerazzurro che aveva perso 24 mln in investimenti

Di ieri le ultime notizie sul sequestro di 11 mln a Bochicchio, il broker che in passato ha truffato Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ma non solo lui. Nella sua rete sono finiti anche El Shaarawy, Marcello Lippi e il figlio Davide, ed Evra.

L'uomo, indagato dalla Procura di Modena e ora pure a Milano per riciclaggio, era riuscito a convincere l'allenatore nerazzurro ad affidargli 24 milioni di euro. Aveva parlato di un investimento sicuro, presentava la Kidman come una società partecipata della Hsbc. Un notevole contribuito alle indagini e aveva promesso un ritorno di interessi pari al 10% in un anno. Ma era una truffa. E per l'inchiesta sono state decisive le dichiarazioni del fratello di Conte, Daniele, che ha lavorato nella Tiber Capital, società della quale lo stesso Bochicchio era co-fondatore.