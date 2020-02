Inter, trasferta complicata in Bulgaria: ritorno a 48 ore dalla Samp. Per la Juve, Conte spera che…

Testa alla Lazio in casa Inter, poi sarà tempo di Europa League. Tuttosport spiega che la trasferta in Bulgaria, per la sfida in programma giovedì prossimo, sarà di difficile gestione per Conte. I nerazzurri partiranno mercoledì e torneranno a Milano venerdì, a poco più di 48 ore dal match contro la Sampdoria a San Siro di domenica sera. La squadra volerà su Vara, città sul Mar Nero distante 130 chilometri da Razgrad, città in cui i nerazzurri affronteranno il Ludogorets.

Già programmata la tabella di marcia per la gara di ritorno in vista della super sfida contro la Juventus. Anche in questo caso avrà poi solo due allenamenti: uno di scarico dopo la partita di Europa League e l’altro la rifinitura pre bianconeri. Nessun vero allenamento. Conte spera almeno che a Razgrad i suoi chiudano i conti qualificazione, al fine di poter attuare un massiccio turnover nella gara di ritorno.