Inter, Conte a caccia dei miti: da Herrera a Mourinho a Trapattoni. In attesa del futuro

Antonio Conte questa sera va alla caccia di miti del passato dell‘Inter come Helenio Herrera, Josè Mourinho e Giovanni Trapattoni. Gli allenatori che hanno fatto la storia europea della società. Un nuovo capitolo da scrivere, in attesa del futuro:

“Ti conosco mascherina, perché lì sotto c’è un Antonio Conte con un pezzettino, un dettaglio, un particolare di tutti i 6 tecnici che hanno portato l’Inter a vincere fuori dall’Italia. L’erede al trono, il potenziale 7° re nerazzurro, viene da Lecce e non ha voglia alcuna di pensare ad altro che non sia la finale col Siviglia. Del doman non v’è certezza e Conte va in dribbling che è una bellezza, sull’eventualità che quella di Colonia possa essere la sua ultima gara in nerazzurro“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)