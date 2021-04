Inter, Conte sveglia tutti: “Non cadiamo nelle trappole. Si sta dando per scontato…”

Non cadere nella trappa di sentirsi già campioni d'Italia, restano completamente concentrati sull'obiettivo

Non cadere nella trappa di sentirsi già campioni d'Italia, restano completamente concentrati sull'obiettivo per assicurarsi così la vittoria matematica il prima possibile. Antonio Conte , alla vigilia di Napoli-Inter, dà la sveglia a tutto l'ambiente nerazzurro:

"Il rischio che non dobbiamo correre e di non leggere troppo perché si sta dando per scontato che lo scudetto sia stato assegnato. Non dobbiamo cadere in questa trappola. Sappiamo i sacrifici fatti e dobbiamo essere molto umili. Dobbiamo sapere che mancano ancora degli step per coronare un sogno".