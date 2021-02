Inter-Lazio, CorSport: “Calcio di Inzaghi più completo e attraente. Conte invece…”

L'Inter ha la grande chance di scavalcare il Milan in classifica e prendersi il primo posto: l'analisi del Corriere dello Sport

"Così uguali, così diverse. L’impeto e il furore di Conte, il calcio verticale di Inzaghi. Il mantra del 3-5-2 declinato secondo gusti differenti". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla sfida tra Inter e Lazio che potrebbe dare all'Inter il primato in classifica, dopo il passo falso del Milan sul campo dello Spezia.

Nonostante le positive sensazioni dei giorni scorsi, Arturo Vidal non sarà del match e, per questo, avanza la candidatura di Eriksen che, secondo il giornale, dovrebbe spuntarla su Gagliardini e Sensi. Inter e Lazio giocheranno a specchio, con un 3-5-2 che è diventato ben presto un punto di forza per l'una e per l'altra, tra alti e bassi inevitabili. "A San Siro si gioca uno spareggio nel senso autentico dell’espressione. Tre precedenti, una vittoria a testa (1-0 per l’Inter, 2-1 per la Lazio) nella passata stagione e un pareggio (1-1) all’Olimpico nella partita d’andata. Risultato complessivo: 4-4. Tre partite sul filo costante dell’equilibrio", commenta il Corriere dello Sport.