TS – Conte, l’Inter si cautela: avvocati già pronti per evitare di andare per vie legali

Con l’addio tra Inter e Antonio Conte ormai sempre più probabile, le parti stanno cercando un accordo soddisfacente per tutti. Secondo Tuttosport, il principale obiettivo della dirigenza nerazzurra è quello di non finire per vie legali: “Conte si fa forza del suo contratto ancora per due anni, che gli garantirebbe, in caso di licenziamento, 24 milioni netti. E, come dimostra la storia con il Chelsea, finita per vie legali, non si farebbe alcun problema a insistere per averli fino all’ultimo spicciolo. L’Inter, che ancora per la prossima stagione avrà sulle spalle pure lo stipendio di Spalletti, oltre a quello dell’eventuale nuovo allenatore, non può certo permettersi un esborso simile. E infatti, da mesi, ha messo in pista i suoi avvocati per individuare, nei comportamenti non sempre filo-societari di Conte, quelli che potrebbero giustificare un licenziamento per giusta causa o, come minimo, la risoluzione del contratto“.