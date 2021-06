L’ex allenatore dell’Inter Conte in Sardegna: cena con Nainggolan

Il giocatore e il tecnico hanno lavorato poco insieme al club nerazzurro ma ieri hanno condiviso una serata insieme

Antonio Conte continua le sue vacanze dopo la vittoria dello scudetto con l'Inter e dopo l'addio ai nerazzurri. L'allenatore si trova in Sardegna e lì, scrive La Gazzetta dello Sport, ha incontrato Nainggolan. Cena per i due che a Milano hanno lavorato poco insieme, giusto il tempo di trovare un accordo con il Cagliari, tra una stagione e l'altra, per il rinnovo del prestito.