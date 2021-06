Inter, pronto maxi-affare col Cagliari: “Nainggolan e Pinamonti per Nandez”

Secondo Il Giorno, il club nerazzurro è pronto a proporre i due calciatori per il suo obiettivo del Cagliari

Sono giorni caldi per quanto riguarda il mercato dell'Inter. Il club nerazzurro è infatti al lavoro, dopo il colpo Calhanoglu, per definire diverse cessioni importanti, come si legge tra le pagine de Il Giorno: "Dopo il primo colpo low cost, importantissimo anche per "tamponare" l'assenza di Christian Eriksen, adesso è tempo di stringere per le cessioni: il Psg prepara l'affondo per Hakimi (si potrebbe chiudere per una cifra fra i 70 e i 75 milioni di euro per battere la concorrenza del Chelsea), poi si cercherà di definire una maxioperazione col Cagliari (Nainggolan e il giovane Pinamonti ai sardi, Nahitan Nandez alla corte di Simone Inzaghi)".