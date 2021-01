Inter, Conte cerca certezze in Sanchez: domani nuova chance. “Può dimostrare che…”

Nuova chance per Alexis Sanchez. Il centravanti cileno, che ancora non è riuscito a fare la differenza all’Inter, potrà mettersi in mostra e far vedere le sue qualità nel derby di Coppa Italia di domani. Spiega infatti Tuttosport: “Antonio Conte cerca certezze in attacco che non siano Lukaku e Lautaro, comunque appannati e a secco dal 3 gennaio almeno in campionato (il belga aveva segnato in Coppa Italia nel turno precedente con la Fiorentina).

Per Sanchez dunque il derby è l’ennesima opportunità di dimostrare di poter garantire affidabilità in un reparto che, a meno di repentini cambi di scenario, non verrà toccato durante il mercato di gennaio: all’ex Niño Maravilla di certo non manca il talento, quanto piuttosto la continuità, tra un acciacco e l’altro. Ma nel turnover annunciato dal tecnico salentino per la sfida di San Siro di domani, il cileno potrà ritrovare una maglia da titolare forse le certezze finora conquistate solo a singhiozzo. Del resto, si sa, il derby può cambiare una stagione”.