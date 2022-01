Conte: “Chelsea nettamente più forte di noi, c’è gap importante. Non vedo…”

L'analisi del tecnico del Tottenham al termine della gara di Carabao Cup persa contro il Chelsea

Antonio Conte ha riconosciuto la netta superiorità del Chelsea dopo aver visto la sua squadra essere surclassata allo Stamford Bridge. "C'è un gap importante, una differenza importante, c'è un grande lavoro da fare per recuperare la situazione", ha detto il tecnico del Tottenham dopo la semifinale della Carabao Cup persa per 2-0 contro i Blues.

"La scorsa stagione il Chelsea ha vinto la Champions League e questo basta a spiegare la differenza tra noi e loro. Abbiamo bisogno di tempo, tanto tempo, per recuperare la situazione. Non puoi farlo in soli sei mesi o un anno. Erano molto più forti di noi. Non vedo una soluzione in questa finestra di mercato. E' stata una partita difficile, difficile fin dall'inizio, il Chelsea era molto meglio ma stiamo parlando di una delle migliori squadre d'Europa. Se si confrontano le due squadre non c'è paragone".