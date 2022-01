Conte: “Kane coinvolto nel progetto Tottenham. Se vogliamo vincere…”

Le parole del tecnico in conferenza stampa in vista della semifinale di andata della Coppa di Lega contro il Chelsea

Harry Kane è "pienamente coinvolto" nel progetto del Tottenham. Ne è certo l'allenatore Antonio Conte, dopo il mancato trasferimento dell'attaccante Manchester City della scorsa estate. "Conoscevo la situazione quest'estate e, quando Harry ha deciso di rimanere al Tottenham. Ora ho trovato un giocatore pienamente impegnato in questo progetto", ha spiegato Conte in conferenza stampa in vista della semifinale di andata della Coppa di Lega di questa sera, contro il Chelsea, allo Stamford Bridge.