“Fra 7 giorni #InterJuventus sarà la partita che #AntonioConte non può sbagliare: uno snodo, per una volta, da non fallire. Vincere significa mettere Pirlo a -7 (in attesa del recupero #JuveNapoli), con strada in salita e molti rivali da recuperare. Le chiacchiere stanno a zero“.

Così, su Twitter, il giornalista Paolo Ziliani ha messo pressione all’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, in vista della partita di domenica prossima contro la Juventus.