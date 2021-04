CdS – Inter, Conte chiede solo chiarezza: “C’è una cosa che non ha digerito quest’anno”

Chiarezza. E' questa la parola d'ordine del futuro confronto tra Antonio Conte e la dirigenza dell'Inter, Steven Zhang in primis

"Evidentemente, se non ci saranno queste possibilità, oltre che all’interno dell’Inter, dovrà essere chiaro anche all’esterno. Insomma, non ci potranno essere mega-proclami. E’ un concetto caro a Conte: sa di essere considerato un “serial winner”, allo stesso tempo, però, non può essere sufficiente il suo nome per alzare l’asticella delle ambizioni. Altrimenti, il rischio è quello di considerare negativo un risultato, che invece è semplicemente la conseguenza di un valore di squadra non ancora sufficientemente elevato. L’esempio è l’eliminazione dalla Champions di quest’anno per cui, secondo il tecnico, le critiche sono state eccessive".