Futuro Conte, Repubblica: “Due top club europei pronti a offrirgli la panchina”

Il tecnico dell'Inter è ancora in attesa di dare una risposta sulla sua permanenza sulla panchina nerazzurra

Il futuro di Antonio Conte rimane ancora da definire: il tecnico, per rimanere sulla panchina dell'Inter, chiede precise rassicurazioni al presidente Steven Zhang. In caso di addio quale potrebbe essere la sua prossima destinazione? Secondo Repubblica potrebbero aprirsi due prestigiose piste europee: "Nelle ultime ore, Conte è dato addirittura in corsa per la panchina del Madrid, oltre che per quella del Tottenham, altro club in cerca d'allenatore. Di sicuro, la scelta di Perez avrà un effetto domino: deve orientarsi tra un vincente di già acclarato spessore (Allegri, o addirittura Conte) e un ragazzo di casa come Raùl, che si sta facendo le ossa nel Real Castilla, in terza serie".