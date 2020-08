Presenza societaria, mercato e “stile Juve”: Inter, Conte detta le condizioni per rimanere

Antonio Conte detta le condizioni: le parole del tecnico dell’Inter al termine del match con l’Atalanta hanno evidenziato una volta di più le sue differenze di vedute con la società, chiamata ora a prendere una decisione. Così scrive Tuttosport: “Un presidente presente come era Andrea Agnelli, una comunicazione istituzionale più efficace che dia protezione a lui e alla squadra, un mercato condiviso e una società in cui prevalga il “noi”, piuttosto che l’io. Nel day after nerazzurro, Antonio Conte ha messo sul piatto le condizioni per restare“.

MODELLO JUVE – “La Juve – non è un segreto – è la stella polare dell’allenatore, il modello a cui aspirare e da cui imparare. Anche nella comunicazione istituzionale, quella che riguarda Zhang gestita da Matteo Pedinotti“.

MERCATO – “Altro punto dolente nello sfogo di Conte il mercato. L’allenatore ha provveduto a rimarcare (a un anno di distanza) le difficoltà nella trattativa Lukaku («So solo io cosa ho fatto per fare arrivare Lukaku, fidatevi…») e chiederà alla società che venga condotto un mercato pienamente condiviso. L’allenatore, ancora scottato per il mancato arrivo di Arturo Vidal (invece gli è stato consegnato in dote Eriksen, che l’ha costretto a virare sul 3-4-1-2…), vuole giocatori pronti per vincere perché – a differenza del club – non ragiona in prospettiva ma sull’immediato, ben sapendo come, in attesa dell’Europa League, verrebbe messo in croce se arrivasse un’altra stagione senza titoli“.