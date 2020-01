CorSport – Conte, all’Inter sta succedendo il contrario di quanto accaduto alla Juve e al Chelsea

“Il pareggio di Lecce, oltre ad allontanare l’Inter dalla Juventus, ha evidenziato che Conte ha qualche problema da risolvere in fase difensiva. Sembra paradossale parlare così di una formazione che ha la miglior retroguardia del torneo con appena 17 reti al passivo, ma la tendenza nelle ultime 7 gare, chiuse in 5 occasioni con almeno un gol subito, non è incoraggiante”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito al rendimento della difesa dell’Inter che, nelle prime 5 di campionato, è stata colpita solo una volta a Cagliari. La serie di 7 partite con almeno un gol subito (3 col Sassuolo, 2 con Juve e Parma) aveva acceso l’allarme. I nerazzurri, però, hanno chiuso le prime 20 giornate con 7 clean sheet, primato condiviso con Milan e Udinese.

CONFRONTO CON SPALLETTI

Il Corriere dello Sport sottolinea come lo scorso anno con Spalletti, l’Inter dopo 20 giornate aveva totalizzato 9 clean sheet (addirittura 11 due anni fa) ma i punti in classifica sono a favore di Conte (+7 rispetto al 2018-2019 e +5 sul 2017-2018). “Un altro dato che fa riflettere: nel suo primo anno alla Juventus, dopo 20 giornate Conte aveva ottenuto 10 clean sheet, mentre alla prima esperienza alla guida del Chelsea, dopo lo stesso numero di sfide, erano addirittura 11. E a differenza di quanto sta succedendo adesso, dopo una partenza caratterizzata da qualche gol subito di troppo, le due formazioni erano cresciute e avevano acquisito maggiore impermeabilità. Adesso, invece, sta succedendo il contrario. Ecco spiegato il filo di preoccupazione che si è dipinto sul volto del tecnico quando domenica ha detto: «Qualcosa da migliorare là dietro c’è e la rete di Mancosu lascia l’amaro in bocca»”.