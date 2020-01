Inter, primo campanello d’allarme: 4 pareggi nelle ultime 6 e difesa fragile, così non va

Passo falso dell’Inter, bloccata a Lecce sull’1-1: i nerazzurri, complice il successo della Juventus sul Parma, scivolano a -4 dalla vetta e, in caso di vittoria della Lazio nel recupero, perderebbero anche la seconda posizione. Il Corriere dello Sport evidenzia la flessione avuta dai ragazzi di Conte, al quarto pareggio nelle ultime 6 gare giocate:

“Il quarto pareggio nelle ultime 6 giornate ha fatto suonare alla Pinetina il primo vero campanello d’allarme della stagione. Non siamo al crollo che nelle ultime annate ha contraddistinto l’inverno interista, ma una flessione c’è stata. Magari sarà interrotta dal mercato e da… Eriksen. Intanto però la capolista Juventus è salita a +4 ed è a rischio anche il secondo posto visto che la Lazio è a -2 ma con una gara in meno. (Il gol di Mancosu) ha evidenziato le lacune della retroguardia interista, battuta cinque volte nelle ultime 7 giornate di campionato. Troppe per sognare lo scudetto“.