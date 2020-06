Inter, con Conte aria nuova e tanta ambizione. GdS: “Per Suning, vincere la Coppa Italia sarebbe…”

Antonio Conte non ha un rapporto felice con la Coppa Nazionale. Eccezion fatta per la vittoria dell’FA Cup nel 2017-2018, il tecnico dell’Inter non ne ha vinte altre e “ora ritenta l’impresa con il club nerazzurro di Suning. La proprietà cinese sarebbe ben contenta del piazzamento in Champions League, ma non vede la Coppa Italia come un riempitivo: sarebbe ora invece di arricchire la galleria di nuovi titoli”, spiega La Gazzetta dello Sport.

DELUSIONI ALLA JUVE

Nel corso della sua parentesi da giocatore alla Juventus, Conte ha vinto la Coppa Italia nel 1994-1995 con Lippi in panchina. Da allenatore, però, la musica cambia perché se da un lato ha ottenuto 3 scudetti, dall’altro i risultati in Coppa non sono stati positivi. Solo nel 2012 è arrivato in finale ma poi è stato battuto dal Napoli per 2-0. “L’avventura di Conte all’Inter, anche se prometteva di più soprattutto dopo l’avvio in campionato, è comunque positiva, dato che ha portato aria nuova e nuove ambizioni per il club. Per renderla comunque speciale servirebbe un primato vero e proprio, non un semplice piazzamento, per quanto redditizio dal punto di vista economico”, evidenzia la Rosea che ribadisce l’importanza della Coppa Italia per l’Inter e Conte che, con un successo, bagnerebbe il primo anno in nerazzurro con una “bella medaglia da esibire”.