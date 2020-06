Suning, partnership con Italian Trade Agency: “E’ solo uno dei primi passi per…”

Continua l’espansione del brand Suning a livello globale. L’avvento del colosso cinese in Italia, tramite l’Inter, ha permesso di lavorare anche a livello di partnership con aziende della penisola ed estendere i propri contatti anche sul nostro territorio. E’ infatti di qualche ora fa la notizia di una nuova partnership di Suning: “Abbiamo stretto una collaborazione con Italian Trade Agency (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ndr) per portare oltre 150 marchi italiani in Cina e introdurre con successo lo stile di vita italiano autentico ai consumatori cinesi. Il padiglione italiano è solo uno dei primi passi di Suning per espandere ulteriormente le sue ambizioni globali”, si legge sul profilo Twitter della proprietà.