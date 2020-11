Conte: “Il divorzio con Diego Costa? Non parlo male di nessuno. La verità la sappiamo”

Nell’intervista rilasciata al Telegraph Antonio Conte ha parlato anche di Diego Costa. I due non avevano trovato nessun punto di incontro al Chelsea, fino a che – secondo il giocatore – l’allenatore non gli aveva mandato un messaggio. In quell’sms si è consumato l’addio dell’attaccante al club londinese.

«Innanzitutto non sono il tipo di persona che parla male di una situazione con un giocatore di un club che ho allenato. È sempre giusto mantenere dei bei ricordi e preferisco conservare anche bei ricordi di lui perché abbiamo vinto uno scudetto insieme. In una stagione incredibile».

Poi ha aggiunto: «Ma, naturalmente, conosciamo tutti la verità. Il giocatore, il suo agente, la società e io. Sappiamo quante volte ha chiesto di partire per l’Atletico Madrid all’inizio della stagione e l’anno dopo di andare in Cina e alla fine della stagione per tornare all’Atletico Madrid».

(Fonte: Telegraph)