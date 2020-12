TS – Inter, un virus circola da 10 anni. Quest’anno Conte deve dare un messaggio

Quest’anno, complice la cocente eliminazione europea, ci saranno sicuramente meno alibi. Antonio Conte, però, dovrà stare molto attento. Perché, in questi anni, i tifosi dell’Inter hanno più volte assistito a cadute fragorose, a cali inesorabili che, dopo un inizio di stagione molto positivo, hanno progressivamente spento sogni di gloria. Un ‘virus che circola da 10 anni’ da tenere sotto controllo per non mettere in pericolo l’obiettivo scudetto:

“Da dieci anni a questa parte, tranne rare eccezioni, l’Inter a gennaio soffre di un virus simile a quello influenzale. Quando la squadra nerazzurra entra in campo nell’anno nuovo, si spegne. Qualche avvisaglia, come si nota scorrendo gli almanacchi, arriva già a dicembre. Conte che la stagione scorsa partì alla grande, ebbe un calo a dicembre e poi a gennaio viaggiò a ritmi bassi. Quest’anno, complice l’eliminazione dall’Europa, il tecnico avrà quasi l’obbligo di partire bene per dare subito un’impronta e inviare un messaggio a tutte le rivali scudetto“.

(Fonte: Tuttosport)