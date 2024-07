Conte condivide gli auguri di una tifosa Inter: “Qui anche per merito tuo”

È nato il 31 luglio del 1969: Antonio Conte , allenatore del Napoli , compie oggi 55 anni. L'ex calciatore e capitano della Juventus è ripartito dalla Serie A e dal club di De Laurentiis . I tifosi della squadra partenopea lo hanno inondato di auguri taggandolo nelle stories di Instagram. E il tecnico ha ricondiviso sul suo profilo i pensieri che i sostenitori azzurri gli hanno rivolto. Qualche giorno fa, durante la presentazione dello staff, ha parlato del calore che hanno saputo regalargli "anche se ancora non ho fatto niente", aveva detto promettendo impegno e passione, due doti che non gli sono mai mancate.

E c'è chi se lo ricorda bene anche tra i tifosi dell'Inter. Gli hanno scritto un messaggio che il mister ha condiviso insieme alla marea di dediche arrivate in giornata: "Non si scorda mai chi alla nostra maglia ha dato tutto e ci ha fatto vincere. C'è chi fa finta di non capire e siamo arrivati fino a qui è anche per merito tuo. Io non dimentico, buon compleanno mister Conte". Sono le parole di una tifosa che il tecnico ha condiviso sulla sua bacheca.