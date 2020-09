Conte, il vero discorso alla squadra sarà oggi. Inter avvantaggiata: mentalità già cambiata

Ieri è ufficialmente iniziata la stagione dell’Inter. Primo allenamento di squadra ad Appiano Gentile, presenti anche i nuovi Hakimi e Kolarov, in attesa del rientro dei nazionali e di altri innesti.

“Conte ieri ha fatto in tempo a ritrovare una parte dei suoi giocatori e uno spirito intatto. Ha parlato per non più di un paio di minuti a inizio seduta, rimandando il vero “discorso” a oggi, o domani, quando i ranghi saranno completi con il rientro di tutti i nazionali. Se l’effetto “sorpresa” quest’anno non ci sarà, il lavoro del tecnico parte con alcuni innegabili vantaggi: il primo è aver già cambiato mentalità a un gruppo che ora conosce in profondità. Sa cosa aspettarsi da ognuno dei suoi e come metterlo in condizione di rendere al meglio. I giovani provenienti dalle piccole a cui non poteva «chiedere di più» come Bastoni, Sensi e soprattutto Barella, sono cresciuti. Vanno accompagnati e stimolati, ma con qualche pretesa aggiuntiva. Antonio può continuare il lavoro interrotto nel segno della continuità, andando a intervenire su ciò che è mancato, come il killer istinct nella gare decisive, magari iniziate bene (vedi rimonte subite nei secondi tempi)” si legge su La Gazzetta dello Sport.