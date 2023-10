Conte: “Il dito medio ad Agnelli reazione a maleducazione. Poi chiariti ma…”

«Una belvata che rivendico? A volte l'impulsività mi ha portato ad essere maleducato. Difficile per me essere maleducato, ma è stato quando ho avuto una brutta reazione con Andrea Agnelli il dito medio durante la Coppa Italia Inter-Juve. È stata una reazione ad una maleducazione e a tante cose, una serie di insulti, poi ci siamo chiariti. Ma non mi pento perché non c'è stato pentimento dall'altra parte. Ci sta che si risponda così ad un brutto gesto», ha sottolineato l'ex allenatore nerazzurro.