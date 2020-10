Conte: “Episodi arbitrali? Non si deve esporre solo l’allenatore. Giusto che l’Inter si…”

In queste prime uscite stagionali, l’Inter non è stata di certo fortunata negli episodi arbitrali. Tante le decisioni dei direttori di gara che non hanno affatto soddisfatto i tifosi, che a più riprese hanno invocato un intervento di Antonio Conte o della società.

A domanda sulla scelta del club di non commentare le decisioni arbitrali, l’allenatore dell’Inter ha risposto nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma:

“Non commentare gli episodi arbitrali una scelta precisa? Io penso che sia giusto fare delle valutazioni nelle sedi opportune e sia giusto che il club si faccia sentire nelle sedi opportune. Non si deve esporre solo l’allenatore. Ma noi pensiamo ad essere concentrati sul campo mentre il club farà notare nelle sedi opportune se ci sono stati episodi a nostro sfavore“.