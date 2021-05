De Grandis: “Conte meriti ma qualche errore. Vidal suo acquisto sbagliato. A Eriksen…”

Il giornalista ha sottolineato che il lavoro dell'allenatore è stato importante ma ha sbagliato per l'atteggiamento tenuto in passato con il danese

«Conteha tantissimi meriti ma nella stagione in cui vinci lo scudetto puoi anche sbagliare qualcosina e secondo me lui l'errore lo ha fatto per esempio all'inizio». Stefano De Grandis ha parlato a Skysport del percorso del tecnico pugliese all'Inter e di qualche errore commesso durante la stagione nella quale è riuscito comunque a mettere le mani sullo scudetto.