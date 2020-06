Napoli-Inter, vietato fallire: Conte punta sull’estro di Eriksen. Il danese è pronto per dimostrare

Questa parte finale della stagione potrebbe essere decisiva per Eriksen. Il trequartista danese, arrivato all’Inter a gennaio, non ha ancora avuto la possibilità di mettere in luce le sue qualità. Ora alla ripresa della Serie A, l’ex Tottenham avrà l’occasione di incidere e già dalla semifinale di ritorno potrebbe essere tra i titolari. Come spiega il Corriere della Sera:

“Christian Eriksen, il trequartista che da gennaio doveva far svoltare l’Inter. Forse non ne ha avuto nemmeno il tempo, fatto sta che il suo segno ancora non s’è visto. Conte punta sul suo estro per scardinare lo schermo difensivo del Napoli, che parte però dal preziosissimo gol di vantaggio dell’1-0 di San Siro. L’equilibrio sarà sottilissimo, vietato fallire. Il bello della Coppa della rinascita è che siamo già al dentro o fuori”.