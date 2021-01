Inter, ieri 2 gol in 7′. Tutto spiegato da quello che ha fatto Conte negli spogliatoi

Buon primo tempo, in cui l’Inter ha sprecato tanto e che ha chiuso però in svantaggio. Una Roma cinica, infatti, è riuscita ad andare all’intervallo negli spogliatoi avanti per 1-0 grazie alla rete di Pellegrini. La reazione nerazzurra, però, nel secondo tempo c’è stata eccome, tanto da portare a due reti in appena sette minuti. Merito anche di Conte che, come riporta il Corriere dello Sport, al termine del primo tempo è entrato negli spogliatoi tuonando contro i suoi:

“Conte, come era previdibile, ha tuonato nell’intervallo e l’Inter è rientrata in campo con un altro spirito. Quando i nerazzurri hanno alzato il ritmo il palleggio della Roma ha perso efficacia, la squadra ha sbandato e ha preso due gol in sette minuti (…). Per contro invece i cambi hano condannato l’Inter e il ritorno al successo è rinviato. Conte ha tolto prima Martinez per Perisic, passando a un 5-4-1 più prudente, quasi un segnale alla squadra di voler gestire il vantaggio“.

