Conte: “Inter favorita? Le mie squadre hanno sempre un obiettivo: vincere”

Il tecnico dell'Inter ha parlato in conferenza stampa dei tanti pareri positivi sulla squadra nerazzurra vista come favorita per lo scudetto

Andrea Della Sala

Alla vigilia della sfida con l'Atalanta, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa ribadendo gli obiettivi della sua squadra e rispondendo a chi vede i nerazzurri come i favoriti per la vittoria finale:

"Ci danno tutti favoriti? Io e le mie squadre giochiamo sempre per vincere, che siamo o meno favoriti sulla carta. L'ho dimostrato in passato quando sono partito sfavorito sulla carta e di tanto. Ma l'obiettivo per me è sempre quello di vincere"