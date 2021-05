Conte e quel feeling pazzesco con il gruppo squadra. “Passaggio non scontato, Zhang…”

Ttrapelano dei segnali positivi sulla possibilità che Conte rimanga sulla panchina dell'Inter anche l'anno prossimo

In attesa dell'incontro tra Conte e Zhang, trapelano dei segnali positivi circa la possibilità che il tecnico rimanga sulla panchina dell'Inter anche l'anno prossimo. Tra i fattori a favore della riconferma c'è anche il feeling con il gruppo, mai così forte e sentito. "C’è un altro fattore da considerare, ragionando sul futuro dell’allenatore. Conte ha un feeling enorme con il gruppo squadra, con il quale ieri ha festeggiato a pranzo in un locale in pieno centro. Non è un passaggio scontato, che va oltre persino i 13 milioni di euro netti del contratto fino al 2022. Conte ha portato la squadra a raggiungere vette altissime di rendimento. Ma ci sono ancora margini di miglioramento, non tutti i calciatori hanno raggiunto il loro punto massimo", spiega La Gazzetta dello Sport .

Sono tanti i giocatori che possono e devono dare di più, da Lautaro ad Eriksen giusto per citarne due. "Non sarà semplice per nessun club abbassare i costi e contemporaneamente innalzare la competitività della rosa, provando ad avvicinare un’Inter che dietro di sé ha fatto il vuoto. C’è da immaginare che alcune squadre - Juventus su tutte - non ripeteranno una stagione così negativa. Ma questa Inter un vantaggio non può non averlo accumulato, anche solo in fatto di esperienza", conferma poi la Rosea. Zhangè convinto di avere le carte giuste per far sì che Conte non si tiri indietro, lo era già l'anno scorso prima di Villa Bellini e lo è a maggior ragione quest'anno dopo uno scudetto vinto. "Se Zhang oggi esulta, è perché l’investimento Conte fatto nel 2019 è stato molto più che fruttuoso. E questo è chiaro a tutti, dentro l’Inter", la chiosa della Gazzetta.