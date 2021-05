FCIN1908 / Conte e Marotta giocano insieme: richiesta a Zhang e voglia di vera Inter

Prima i 275 milioni dell'operazione di Oaktree, poi l’incontro con Beppe Marotta e Antonio Conte. Ore calde per Steven Zhang

Prima i 275 milioni dell'operazione di Oaktree, poi l’incontro con Beppe Marotta e Antonio Conte. Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha ben chiara la scaletta delle priorità, anche perché il tempo sfila via veloce. Dopo aver festeggiato lo scudetto, è ora di programmare il futuro. Ecco perché c’è tanta attesa per un confronto che determinerà gran parte delle strategie nerazzurre, un incontro cui i vertici nerazzurri arriveranno con molte domande. Tanto è vero che dovrebbero essere presenti tutti i dirigenti al fianco di Antonio Conte.

Beppe Marotta, in primis, chiede chiarezza e un programma sportivo di livello. Il suo è un ruolo operativo e l'amministratore delegato nerazzurro non sembra smanioso di limitare il proprio campo d’azione. Vuole continuare a sentirsi amministratore delegato con pieni poteri e non vedersi trasformare in colui che smantella la squadra appena laureatasi campione d'Italia. I soldi di Oaktree potrebbero essere un argomento decisamente convincente in mano a Steven Zhang.