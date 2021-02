Conte secco: “Lukaku a Sanremo? C’è da cantare a San Siro”

In conferenza stampa hanno chiesto al mister se se la sarebbe sentita di mandare il belga al Festival e lui ha risposto così

Amadeus e Fiorello hanno portato Ibrahimovic a Sanremo. Chissà che non immaginassero, da bravi interisti, le polemiche che avrebbe potuto scatenare la notizia. Il giocatore parteciperà alle cinque serate della kermesse musicale. E in quegli stessi giorni il Milan sarà impegnato nella partita contro l'Udinese, alle 20.45, del mercoledì sera.

AdAntonioConte, in conferenza stampa, è stato chiesto se in questo momento così particolare e acceso del campionato se la sarebbe sentita di mandare al Festival della Canzone Italiana il suo uomo migliore. Lukaku, e chi sennò. Qualcosa ha risposto, in maniera secca e chiarissima, ma ha parlato pure la sua faccia un attimo perplessa: "Lukaku a Sanremo? C'è da cantare domani a San Siro, prima", ha detto il mister.