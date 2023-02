Conte: “Fischi tifosi Milan? Ci sta, ho allenato Juve e Inter: sfottò nei limiti”

Antonio Conte ha commentato così quanto successo a San Siro con i tifosi rossoneri durante Milan-Tottenham: «Fa parte della partita, fa parte del tifoso. Bisogna essere sereni e accettare: va bene così, non sono mai stato allenatore o giocatore del Milan. Ho giocato e allenato la Juve, ho allenato l'Inter, è normale possa esserci rivalità così come lo sfottò che è sempre rimasto nei giusti limiti. Anzi, faccio i complimenti al Milan per ciò che ha fatto nella scorsa stagione», le parole del mister ai microfoni di Sport Mediaset.