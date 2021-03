Sky – Squalifica Conte, piccolo ‘vizio di forma’ sui gialli. Quello di Udine…

Non era stata segnalata l'ammonizione incassata dal mister nella gara contro i friulani, ma con l'Atalanta era il quinto giallo e salta la gara col Toro

Per Conte è arrivato il quinto cartellino della stagione e per questo è squalificato nella gara con il Torino. Al suo posto in panchina ci sarà il vice, Stellini. A Skysport hanno segnalato un piccolo vizio di forma riferito alla squalifica dell'allenatore.

Nel senso che non era presente nel sistema elettronico della Lega il quarto cartellino incassato contro l'Udinese e non era stato segnalato sul comunicato del giudice sportivo il quarto giallo dato al tecnico. Piccola svista della Lega Calcio, ma non cambia nulla ai fini della squalifica: il mister ha collezionato cinque gialli e dovrà quindi andare in tribuna nella gara contro il Toro di domenica.