C'è spazio per la conferenza di presentazione di Antonio Conte sulla prima pagina di Tuttosport. Questo il titolo in taglio alto: "Qui comando io. Conte mette subito le cose in chiaro. Kvara e Di Lorenzo tolti dal mercato. Messaggio a Lukaku, frecciata a Ibrahimovic".

In taglio basso si parla del mercato del Torino: "Il Torino a Vanoli: via solo un big. In attacco nuove manovre per Pio Esposito".